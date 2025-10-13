Трамп після завершення війни в Газі доручив Віткоффу "зосередитись на Росії"

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.

Про це він сказав виступаючи у Кнесеті під час візиту до Ізраїля, передає "Європейська правда".

У своїй годинній промові, яка неодноразово переривалася оплесками, які подекуди переходили в овації, Трамп багатослівно вихваляв талант перемовника Стівена Віктоффа, свого спецпредставника в питаннях Близького Сходу.

Він, зокрема пригадав його зустріч з господарем Кремля Владіміром Путіним. "Я думав, ця розмова триватиме 15 хвилин, а потім зателефонував йому через пів години, але вони все ще говорили. Я зателефонував ще через годину, потім ще... Вони говорили 5 годин! Я запитав: про що можна говорити стільки часу?" – сказав Трамп.

Американський президент також зазначив, що сьогодні він може казати, що завершив вісім воєн за вісім місяців, хоча ще вчора говорив про сім воєн, а також повторив, що очікував, що війну Росії проти України вдасться врегулювати простіше, ніж конфлікт у Газі.

Ближче до кінця промови Трамп звернувся до Стівена Віткоффа, а також держсекретаря Марко Рубіо і свого зятя Джареда Кушнера.

"Спершу нам треба розібратися з Росією.Ми маємо з цим покінчити. Якщо не заперечуєш, Стів, зосередьмося на Росії", – сказав Трамп.

Як повідомлялося, Трамп вважає, що очільник Кремля Владімір Путін "піде на завершення" російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки.

Також Трамп заявив, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.