Трамп вважає, що Путін піде на завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Кремля Владімір Путін "піде на завершення" російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки.

Про це він сказав на борту літака Air Force One, прямуючи до Ізраїлю, цитує "Європейська правда".

Трамп вкотре заявив, що російсько-українська війна, яка триває вже понад три роки – це війна, якої "не мало б бути".

"Українцям варто віддати належне – вони добре тримаються, дуже добре воюють", – сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що Путін має завершити війну, інакше це матиме для нього негативні наслідки.

"Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні – для нього це буде недобре", – додав президент США.

Під час цієї ж розмови Трамп заявив, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.

12 жовтня Зеленський вдруге за два дні мав телефонну розмову з президентом США. Після неї він заявив, що Росія боїться можливої передачі Україні американських ракет Tomahawk.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що у Росії викликає особливе занепокоєння можливість поставок США ракет Tomahawk Україні.