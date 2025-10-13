Трамп после завершения войны в Газе поручил Уиткоффу "сосредоточиться на России"

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны в Газе следует сосредоточиться на завершении войны России против Украины.

Об этом он сказал выступая в Кнессете во время визита в Израиль, передает "Европейская правда".

В своей часовой речи, которая неоднократно прерывалась аплодисментами, иногда переходившими в овации, Трамп многословно восхвалял талант переговорщика Стивена Уиткоффа, своего спецпредставителя по вопросам Ближнего Востока.

Он, в частности, вспомнил его встречу с хозяином Кремля Владимиром Путиным. "Я думал, этот разговор продлится 15 минут, а потом позвонил ему через полчаса, но они все еще говорили. Я позвонил еще через час, потом еще... Они говорили 5 часов! Я спросил: о чем можно говорить столько времени?" – сказал Трамп.

Американский президент также отметил, что сегодня он может говорить, что завершил восемь войн за восемь месяцев, хотя еще вчера говорил о семи войнах, а также повторил, что ожидал, что войну России против Украины удастся урегулировать проще, чем конфликт в Газе.

Ближе к концу речи Трамп обратился к Стивену Уиткоффу, а также госсекретарю Марко Рубио и своему зятю Джареду Кушнеру.

"Сперва нам надо разобраться с Россией. Мы должны с этим покончить. Если не возражаешь, Стив, давай сосредоточимся на России", – сказал Трамп.

Как сообщалось, Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин "пойдет на завершение" российско-украинской войны, иначе это будет иметь для него негативные последствия.

Также Трамп заявил, что может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передачи Украине ракет Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.