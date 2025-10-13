Чому ЄС запровадив нову систему в’їзду і які проблеми для українців це створило

12 жовтня запрацювала принципово нова технічна система в'їзду-виїзду (Entry-Exit System, або EES) в ЄС для іноземців.

Ця система не спрямована проти українців, і розробляти її почали також не через нас.

Але на початку роботи вона створить найбільше проблем саме для наших співгромадян, які подорожують з України до ЄС і назад.

Докладніше про реформу і про проблеми, які почалися в українців після її запровадження, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС. Далі – стислий її виклад.

Від неділі у Європі почала з'являтися спільна система фіксації того, як іноземці перетинають спільний європейський кордон.

У це складно повірити, але попри те, що Шенгенська зона існує вже понад 30 років, у ній досі не було жодних дієвих інструментів для контролю за перетинами кордону. Кожна держава-член Шенгену вела свою базу фіксації в'їздів без обміну між ними.

Простіше кажучи, польський прикордонник не мав змоги побачити, коли українець чи інший громадянин в'їжджав на територію ЄС через прикордонні пункти Угорщини або Франції.

Це створювало простір для обходу правил Шенгену.

Тепер контроль та фіксація перетинів Шенгенського кордону стає загальноєвропейською справою і усі безвізові перетини кордону будуть записуватися у спільну базу EES усіма членами Шенгену.

Таким чином держави ЄС планують закрити деякі лазівки й отримати краще розуміння, хто та звідки в'їхав до Шенгену. А біометрія додатково підвищує безпеку.

Є переваги і для українців. По-перше, за нової системи, коли дані про перетин кордону будуть зберігатися в базі EES, зникає потреба у штампах у паспорти. Тим, хто живе в Україні, але часто їздить за кордон, не доведеться достроково оформлювати новий паспорт через заповненість сторінок штампами.

А по-друге, нова система – разом із її майбутньою надбудовою за назвою ETIAS – створює можливість для того, щоб ЄС відкривав повністю автоматичні швидкі пункти пропуску, на кшталт тих, що діють в деяких європейських аеропортах для власних громадян.

Але поруч із плюсами є дуже практичні мінуси, які у неділю відчули тисячі українців та українок на кордоні у Перемишлі і Медиці.

Перший день запровадження нових правил викликав особливі затримки. Але нагадаємо: у найближчі місяці нові правила доведеться поширити на весь польсько-український кордон, а не тільки на два "експериментальні" пункти. І якщо все піде за сценарієм 12 жовтня – наслідки будуть значно серйознішими.

Провали з боку польського уряду у підготовці до змін правил на кордоні з жовтня є надто очевидними.

По-перше, "спецсканування" проводили для усіх, хто перетинав кордон за "безвізом". Навіть в тих, хто здавав біометрію раніше. Це означає, що накопичені за останні місяці дані пішли у смітник – принаймні, у перший день поляки їх не використовували.

А по-друге, 12 жовтня виявилося, що закуплені пристрої для сканування не працюють за нової системи.

Тепер усе залежить від того, як і коли Варшава проведе роботу над помилками і чи не поспішатиме із доєднанням до "експерименту" нових прикордонних пунктів.

Що ж стосується проблем із запуском нової системи, то інші держави ЄС теж не поспішають із повномасштабним запуском системи.

Хай там як, усі мають встигнути до квітня.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.