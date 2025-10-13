Почему ЕС ввел новую систему въезда и какие проблемы для украинцев это создало

12 октября заработала принципиально новая техническая система въезда-выезда (Entry-Exit System, или EES) в ЕС для иностранцев.

Эта система не направлена против украинцев, и разрабатывать ее начали также не из-за нас.

Но в начале работы она создаст больше всего проблем именно для наших сограждан, которые путешествуют из Украины в ЕС и обратно.

С воскресенья в Европе начала появляться общая система фиксации того, как иностранцы пересекают общую европейскую границу.

В это сложно поверить, но несмотря на то, что Шенгенская зона существует уже более 30 лет, в ней до сих пор не было никаких действенных инструментов для контроля за пересечением границы. Каждое государство-член Шенгена вело свою базу фиксации въездов без обмена между ними.

Проще говоря, польский пограничник не мог увидеть, когда украинец или другой гражданин въезжал на территорию ЕС через пограничные пункты Венгрии или Франции.

Это создавало пространство для обхода правил Шенгена.

Теперь контроль и фиксация пересечений шенгенской границы становится общеевропейским делом, и все безвизовые пересечения границы будут записываться в общую базу EES всеми членами Шенгена.

Таким образом, государства ЕС планируют закрыть некоторые лазейки и получить лучшее понимание, кто и откуда въехал в Шенген. А биометрия дополнительно повышает безопасность.

Есть преимущества и для украинцев. Во-первых, при новой системе, когда данные о пересечении границы будут храниться в базе EES, исчезает необходимость в штампах в паспортах.

Тем, кто живет в Украине, но часто ездит за границу, не придется досрочно оформлять новый паспорт из-за заполненности страниц штампами.

А во-вторых, новая система – вместе с ее будущей надстройкой под названием ETIAS – создает возможность для того, чтобы ЕС открывал полностью автоматические быстрые пункты пропуска, подобные тем, что действуют в некоторых европейских аэропортах для собственных граждан.

Но наряду с плюсами есть очень практические минусы, которые в воскресенье ощутили тысячи украинцев и украинок на границе в Перемышле и Медице.

Первый день введения новых правил вызвал особые задержки. Но напомним: в ближайшие месяцы новые правила придется распространить на всю польско-украинскую границу, а не только на два "экспериментальных" пункта. И если все пойдет по сценарию 12 октября – последствия будут значительно серьезнее.

Провалы со стороны польского правительства в подготовке к изменениям правил на границе с октября слишком очевидны.

Во-первых, "спецсканирование" проводили для всех, кто пересекал границу по "безвизу". Даже у тех, кто сдавал биометрию ранее. Это означает, что накопленные за последние месяцы данные ушли в мусорную корзину – по крайней мере, в первый день поляки их не использовали.

А во-вторых, 12 октября выяснилось, что закупленные устройства для сканирования не работают в новой системе.

Теперь все зависит от того, как и когда Варшава проведет работу над ошибками и не будет ли спешить с подключением к "эксперименту" новых пограничных пунктов.

Что же касается проблем с запуском новой системы, то другие государства ЕС тоже не спешат с полномасштабным запуском системы.

Как бы то ни было, все должны успеть до апреля.

