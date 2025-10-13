Столкновение поездов в Словакии: число пострадавших возросло до 69

В результате столкновения двух скоростных поездов вблизи села Яблонов-над-Турньоу на юго-востоке Словакии пострадали почти 70 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N, об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Словакии Камил Шашко.

По словам Шашко, в целом после столкновения поездов медики оказали помощь 69 людям. Из них семь находятся в тяжелом состоянии, 14 получили средние травмы и 48 – легкие.

Глава министерства внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток подтвердил, что пока не известно о погибших в результате аварии.

"Я думаю, что это большая трагедия, но надеемся, что количество людей, получивших тяжелые травмы, не будет расти, а главное, что это столкновение двух поездов не будет стоить ничьих человеческих жизней", – сказал он.

Столкновение скоростных поездов перед туннелем возле села Яблонов-над-Турньоу произошло вскоре после 10:00 на месте, где пути пересекаются и переходят в однопутную колею. На месте работают пожарные, полицейские и спасатели.

В результате аварии железнодорожное движение на участке Яблонов-над-Турньоу – Рожнява было приостановлено.

В июле в результате схода с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.

Дополнено 21:04. После публикации этой новости министр здравоохранения Словакии Камил Шашко уточнил общее количество пострадавших. В связи с этим в новость были внесены изменения.