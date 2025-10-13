Укр Рус Eng

ЗМІ: Трамп може прийняти Зеленського 17 жовтня

Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 17:32 — Олег Павлюк

Президент США Дональд Трамп цього тижня може прийняти українського візаві Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Х написав журналіст Financial Times Крістофер Міллер, посилаючись на три джерела.

За даними Міллера, потенційна зустріч президентів України та США може відбутись у пʼятницю, 17 жовтня. Інші деталі наразі невідомі.

Востаннє Зеленський і Трамп бачились наприкінці вересня на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За останні кілька днів Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели дві телефонні розмови, які зокрема стосувались надання американських крилатих ракет Tomahawk.

Крім того, українська делегація на чолі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко розпочинає тиждень переговорів зі своїми американськими колегами у Вашингтоні.

