СМИ: Трамп может принять Зеленского 17 октября

Президент США Дональд Трамп на этой неделе может принять украинского визави Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на Х написал журналист Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на три источника.

По данным Миллера, потенциальная встреча президентов Украины и США может состояться в пятницу, 17 октября. Другие детали пока неизвестны.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые в частности касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко начинает неделю переговоров со своими американскими коллегами в Вашингтоне.