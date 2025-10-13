Експрезиденту Франції повідомили, коли і куди з'явитися до в'язниці для відбуття покарання

У понеділок фінансова прокуратура Франції повідомила колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі, до якої в'язниці і коли він має з'явитися після засудження до п'яти років ув'язнення за злочинну змову, пов'язану з використанням коштів з Лівії для фінансування його переможної передвиборчої кампанії у 2007 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Саркозі, перший експрезидент в сучасній історії Франції, який був засуджений до в'язниці, наполягає на своїй невинуватості і опротестував рішення про ув'язнення, очікуючи на результати апеляції. Після ув'язнення 70-річний чоловік зможе подати прохання про звільнення до апеляційного суду. Судді матимуть до двох місяців на розгляд клопотання.

Національна фінансова прокуратура (PNF) повідомила Саркозі про особливості його ув'язнення під час короткої офіційної зустрічі в понеділок у другій половині дня. Незабаром після цього Саркозі залишив будівлю суду.

Деталі не були оприлюднені одразу.

Перед слуханнями генеральний секретар і речниця PNF Береніс Дінь заявила, що Саркозі буде повідомлено "дату, місце і годину, коли він повинен з'явитися".

PNF також заявила, що він не піде до в'язниці в понеділок і що вона не буде оприлюднювати цю інформацію, щоб позбавити Саркозі страждань, пов'язаних зі зйомками на камеру на початку його ув'язнення.

З міркувань безпеки очікується, що Саркозі утримуватимуть в умовах, зарезервованих для високопоставлених ув'язнених, можливо, у спеціальній "VIP-зоні" паризької в'язниці "Ла-Санте", де ув'язнені деякі з найвідоміших французьких злочинців.

У четвер, 25 вересня, суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" – щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Суд постановив, що Саркозі повинен відбути 5 років ув’язнення.

Паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином". Саркозі було надано 18 днів після винесення рішення на "організацію свого професійного життя".