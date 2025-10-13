Укр Рус Eng

Экс-президенту Франции сообщили, когда и куда явиться в тюрьму для отбывания наказания

Новости — Понедельник, 13 октября 2025, 17:36 — Иванна Костина

В понедельник финансовая прокуратура Франции сообщила бывшему президенту Франции Николя Саркози, в какую тюрьму и когда он должен явиться после приговора к пяти годам заключения за преступный сговор, связанный с использованием средств из Ливии для финансирования его победной предвыборной кампании в 2007 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Саркози, первый экс-президент в современной истории Франции, который был приговорен к тюрьме, настаивает на своей невиновности и опротестовал решение о заключении, ожидая результатов апелляции. После заключения 70-летний мужчина сможет подать прошение об освобождении в апелляционный суд. Судьи будут иметь до двух месяцев на рассмотрение ходатайства.

Национальная финансовая прокуратура (PNF) сообщила Саркози об особенностях его заключения во время короткой официальной встречи в понедельник во второй половине дня. Вскоре после этого Саркози покинул здание суда.

Детали не были обнародованы сразу.

Перед слушаниями генеральный секретарь и пресс-секретарь PNF Беренис Динь заявила, что Саркози будет сообщено "дату, место и час, когда он должен явиться".

PNF также заявила, что он не пойдет в тюрьму в понедельник и что она не будет обнародовать эту информацию, чтобы избавить Саркози от страданий, связанных со съемками на камеру в начале его заключения.

Из соображений безопасности ожидается, что Саркози будет содержаться в условиях, зарезервированных для высокопоставленных заключенных, возможно, в специальной "VIP-зоне" парижской тюрьмы "Ла-Санте", где заключены некоторые из самых известных французских преступников.

В четверг, 25 сентября, суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" – о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Суд постановил, что Саркози должен отбыть 5 лет заключения.

Парижский суд постановил, что приговор вступает в силу немедленно, а не приостановил его до апелляции, ссылаясь на "серьезность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением". Саркози было предоставлено 18 дней после вынесения решения на "организацию своей профессиональной жизни".

Франция
