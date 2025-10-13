Премʼєрка Литви обіцяє сама знайти очільника багатостраждального Мінкульту

Премʼєр-міністерка Литви Інга Ругінене у понеділок сказала, що особисто займеться пошуком кандидата на посаду міністра культури після невдалого призначення від партії коаліції "Зоря Німану".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Під час спілкування з журналістами литовська премʼєрка сказала, що сама шукатиме очільника Міністерства культури.

"У мене є час, я зроблю це відповідально. Я, як глава уряду, вважаю, що зобов'язана призначити людину, яка буде працювати, працювати на благо культурної спільноти", – додала вона.

Ругінене сказала, що має кілька кандидатів, та наразі зосереджена на тому, аби стабілізувати ситуацію в Міністерстві культури разом з його тимчасовою очільницею – міністеркою науки, освіти та спорту Рамінтою Поповене.

Останнім часом довкола партії "Зоря Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник "Зорі Німану".

Після того як президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не затвердить жодного кандидата на посаду міністра культури від "Зорі Німану", цей портфель передали Соціал-демократичній партії.