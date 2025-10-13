Премьер Литвы обещает сама найти главу многострадального Минкульта

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в понедельник сказала, что лично займется поиском кандидата на должность министра культуры после неудачного назначения от партии коалиции "Заря Немана".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Во время общения с журналистами литовский премьер сказала, что сама будет искать главу Министерства культуры.

"У меня есть время, я сделаю это ответственно. Я, как глава правительства, считаю, что обязана назначить человека, который будет работать, работать на благо культурного сообщества", – добавила она.

Ругинене сказала, что у нее есть несколько кандидатов, и сейчас она сосредоточена на том, чтобы стабилизировать ситуацию в Министерстве культуры вместе с его временной руководительницей – министром науки, образования и спорта Раминтой Поповене.

В последнее время вокруг партии "Заря Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В разных городах Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель "Зари Немана".

После того как президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не утвердит ни одного кандидата на должность министра культуры от "Зари Немана", этот портфель передали Социал-демократической партии.