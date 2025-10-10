Науседа не схвалить жодного кандидата на посаду міністра культури від "Зорі Німану"

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що не схвалить жодного кандидата на посаду міністра культури від ультраправої партії "Зоря Німану".

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, голова партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс почав шукати єврейське коріння Арунаса Гелунаса, директора Литовського національного музею мистецтв, а також заявив, що той що "організатор переворотів, які відбулися в країні".

Це була реакція Жемайтайтіса на новину про те, що під час протестів діячів культури директор музею призупинив своє членство в опозиційному Ліберальному русі.

Гелунас, своєю чергою, заявив, що вважає цей допис антисемітським, а також заперечив своє єврейське походження й додав, що така риторика має стати предметом розгляду правоохоронних органів.

Після таких заяв голови "Зорі Німану", Науседа заявив, що не схвалить жодного кандидата, запропонованого партією на посаду міністра культури.

"Це жахливо і абсолютно неприйнятно. Це не відображає литовські цінності і не стосується Литви. За жодних обставин політична боротьба не може перетворитися на те, що ми бачимо і чуємо останніми днями. Я хочу чітко і недвозначно заявити, що як глава держави я не схвалю жодного кандидата на посаду міністра культури, запропонованого "Зорею Німану", – наголосив литовський президент.

Науседа також звернувся до лідерів коаліції, закликавши їх "відповідально оцінити ситуацію, в якій опинилася держава".

"Поважаюча себе політична сила просто не може після таких заяв ставитися до такої партії як до свого коаліційного партнера. Якщо в партії "Зоря Німану" є люди, які не погоджуються з такими заявами, то їм час висловитися", – сказав глава держави.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Політсила, чий лідер раніше відзначився антисемітськими і антиукраїнськими заявами, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.