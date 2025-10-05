У Литві страйкують працівники культури через передачу Мінкульту скандальній партії

У неділю литовське культурне співтовариство і його прихильники розпочали попереджувальний страйк у зв'язку з передачею міністерства культури у відання партії "Зоря Німану".

Різноманітні акції протесту почалися в містах і селищах Литви від самого ранку. Кульмінація страйку планувалася о 14-й годині, коли в багатьох культурних установах, на площах і в скверах країни мав пролунати протестний гімн і "попереджувальна сирена" – симфонічна поема Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса "Море".

У неділю вранці біля музею MO у Вільнюсі його співробітники разом із міським танцювальним театром і школою "Low Air" влаштували акцію протесту на сходах цього музею, повернувшись до руйнування культури спиною.

Біля вільнюського Жверинського мосту, навпроти будівлі Сейму, близько тридцяти осіб висловлювали свій протест криками.

За словами художниці-фрілансерки Мілди Варанаускайте, на цю акцію її надихнула картина художника Едварда Мунка "Крик". За словами авторки, акція відображає ситуацію, коли від жаху і гніву хочеться тільки кричати.

"Хотілося, щоб у політиків прокинулася совість, тому ми зібралися саме на березі річки Неріс", – сказала художниця, пояснюючи, чим викликане місце проведення акції навпроти будівлі Сейму.

"Це може бути останній раз, коли ми єдині. Ми віримо у свою солідарність, ми виходимо на вулиці та площі. Ми виступаємо проти паніки, брехні і хаосу, ми голосно заявляємо про свободу і демократію. (...) Ми говоримо тверде "ні" перебуванню партії "Зоря Німану" в міністерстві культури", – сказала Варанаускайте.

Протестні заходи культурних установ і культурних спільнот заплановані практично по всій Литві.

До акції протесту приєднуються музеї, театри, галереї та мистецькі колективи країни – вони запрошують на безкоштовні лекції, інсталяції, перформанси та інші заходи.

Литовські кінематографісти організовують "Кінофестиваль" – перегляди фільмів у десятках міст Литви та в Києві.

Спільнота кінофестивалів країни – "Kino pavasaris", Вільнюський фестиваль короткометражного кіно, "Nepatogus kinas", Вільнюський фестиваль документального кіно, фестиваль комедійних фільмів "Tik be dramų", фестиваль відеоігор та анімації BLON – організовує акцію "Кінострайк".

Протягом усього дня у Вільнюсі відбуватимуться безкоштовні покази фільмів, які, за словами організаторів, "об'єднуватимуть, вселятимуть дух єдності та демонструватимуть приклади успішного протесту".

Як уже повідомлялося, страйк культурної спільноти спровокувало рішення керівної коаліції передати міністерство культури у відання партії "Зоря Німану", лідер якої Ремігіюс Жемайтайтіс проходить у справі про розпалювання ненависті та заперечення Голокосту. Крім того, він публічно висловлював сумніви в доцільності підтримки України.

На думку діячів культури, передача міністерства культури "Зорі Німану" становить загрозу боротьбі з дезінформацією, свободі слова та іншим цінностям демократичного світу.

У пʼятницю на запитання журналістки lrytas.lt міністр культури Ігнотас Адомавічюс не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.

Згодом за наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене Адомавічюс оголосив про відставку. Однак у "Зорі Німану" заявили, що Мінкульт залишиться за ними.

Після відставки Адомавічюс таки зміг відповісти на питання про приналежність Криму.