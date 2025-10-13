Мерц розраховує на Трампа у питанні завершення війни РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до припинення війни РФ проти України на полях Близькосхідної конференції в Шарм-ель-Шейху і висловив сподівання на допомогу президента США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Ми не повинні забувати, що війна Росії проти України триває вже три з половиною роки, всього в декількох годинах польоту від нас", – пояснив Мерц.

Він має намір скористатися можливістю, щоб обговорити з президентом США Дональдом Трампом, що вони можуть зробити разом, щоб покласти край цій війні.

"Цей майданчик посилає сигнал: якщо міжнародна спільнота буде триматися разом, це можливо", – підкреслив канцлер.

Для європейців війна в Європі є найбільшою загрозою для свободи, наголосив він.

"Я не хочу цього приховувати: ми також розраховуємо на постійну підтримку Сполучених Штатів Америки. Так само, як вони показали це в цьому регіоні, вони повинні показати це разом з нами в Україні і проти Росії", – заявив Мерц.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи у Кнесеті, заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.

Як повідомлялося, Трамп вважає, що очільник Кремля Владімір Путін "піде на завершення" російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки.

Також Трамп заявив, що може повідомити очільнику Кремля Владіміру Путіну про можливість передачі Україні ракет Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом.