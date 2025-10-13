Мерц рассчитывает на Трампа в вопросе завершения войны РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к прекращению войны РФ против Украины на полях Ближневосточной конференции в Шарм-эль-Шейхе и выразил надежду на помощь президента США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы не должны забывать, что война России против Украины продолжается уже три с половиной года, всего в нескольких часах полета от нас", – пояснил Мерц.

Он намерен воспользоваться возможностью, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом, что они могут сделать вместе, чтобы положить конец этой войне.

"Эта площадка посылает сигнал: если международное сообщество будет держаться вместе, это возможно", – подчеркнул канцлер.

Для европейцев война в Европе является самой большой угрозой для свободы, подчеркнул он.

"Я не хочу этого скрывать: мы также рассчитываем на постоянную поддержку Соединенных Штатов Америки. Так же, как они показали это в этом регионе, они должны показать это вместе с нами в Украине и против России", – заявил Мерц.

Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете, заявил, что после завершения войны в Газе следует сосредоточиться на завершении войны России против Украины.

Как сообщалось, Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин "пойдет на завершение" российско-украинской войны, иначе это будет иметь для него негативные последствия.

Также Трамп заявил, что может сообщить главе Кремля Владимиру Путину о возможности передачи Украине ракет Tomahawk, если война не будет урегулирована в ближайшее время.