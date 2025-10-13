Іспанія: тіло самотнього пенсіонера лежало в домі близько 15 років

В іспанському місті Валенсія виявили тіло пенсіонера, який, імовірно, загинув близько 15 років тому, але ані його сусіди, ані його родичі не знали про це.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

Про смерть пенсіонера на імʼя Антоніо стало відомо випадково, коли його сусідка поверхом нижче зателефонувала до страхової компанії, поскаржившись на протікання води зі стелі.

Страховики звʼязались із сином Антоніо, який сказав, що він пенсіонера "протягом багатьох років" не чули звісток, тому сусідка викликала поліцію та пожежників.

Пожежники увійшли до квартири Антоніо через балкон і виявили "багато мертвих голубів", а також знайшли тіло людини, яка померла "багато років тому" і від якої залишилися практично тільки кістки.

Сусіди Антоніо повʼязували його зникнення з тим, що він міг переїхати до будинку для літніх людей. На рахунок чоловіка продовжувала надходити пенсія, з якої автоматично списувалась плата за комірне.

Правоохоронці наразі вважають, що смерть пенсіонера настала з природніх причин, оскільки у квартирі не виявили слідів зламу.

Національний інститут статистики Іспанії раніше підрахував, що у країні близько 5 мільйонів людей з-поміж 49 мільйонів населення живуть на самоті, причому цей показник за останні 50 років збільшився увосьмеро.

Раніше повідомлялось, що понад 20% населення Німеччини живуть наодинці, що значно перевищує середній показник у Європейському Союзі.

Тенденція до життя на самоті ще в минулому десятилітті почала спостерігатись в усіх країнах Європейського Союзу.