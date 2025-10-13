Испания: тело одинокого пенсионера пролежало в доме около 15 лет

В испанском городе Валенсия обнаружили тело пенсионера, который, вероятно, умер около 15 лет назад, но ни его соседи, ни его родственники не знали об этом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTVE.

О смерти пенсионера по имени Антонио стало известно случайно, когда его соседка этажом ниже позвонила в страховую компанию, пожаловавшись на протечку воды с потолка.

Страховщики связались с сыном Антонио, который сказал, что они "в течение многих лет" не слышали вестей о пенсионере, поэтому соседка вызвала полицию и пожарных.

Пожарные вошли в квартиру Антонио через балкон и обнаружили "много мертвых голубей", а также нашли тело человека, который умер "много лет назад" и от которого остались практически только кости.

Соседи Антонио связывали его исчезновение с тем, что он мог переехать в дом престарелых. На счет мужчины продолжала поступать пенсия, с которой автоматически списывалась плата за коммунальные услуги.

Правоохранители пока считают, что смерть пенсионера наступила по естественным причинам, поскольку в квартире не обнаружили следов взлома.

Национальный институт статистики Испании ранее подсчитал, что в стране около 5 миллионов человек из 49 миллионов населения живут в одиночестве, причем этот показатель за последние 50 лет увеличился в восемь раз.

Ранее сообщалось, что более 20% населения Германии живут в одиночестве, что значительно превышает средний показатель в Европейском Союзе.

Тенденция к жизни в одиночестве еще в прошлом десятилетии начала наблюдаться во всех странах Европейского Союза.