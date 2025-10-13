Трамп и еще три страны-посредники подписали документ о перемирии в Газе

Президент США Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Вечером 13 октября Трамп, который перед этим посетил Израиль, и другие страны-посредники – Египет, Катар и Турция – в Шарм-Эль-Шейху подписали документ, которым закреплены договоренности о прекращении боевых действий в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На мероприятии также присутствовали лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

Выступая в Кнесете, он заявил, что после завершения войны в Газе следует сосредоточиться на завершении войны России против Украины.