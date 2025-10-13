В Словакии назвали вероятную причину лобового столкновения поездов

Первый анализ обстоятельств крупной железнодорожной аварии на востоке Словакии свидетельствует, что поезда могли оказаться на одном пути из-за человеческой ошибки.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток.

Министр отметил, что предварительная информация указывает на человеческий фактор как причину аварии.

Фото: Facebook спасательной службы Air-Transport Europe

"Не хочу спекулировать о причинах на этом этапе, но, по предварительной информации, это не ошибка в системе, а человеческий фактор. Похоже, что один из машинистов локомотивов совершил ошибку и не уступил дорогу. Но это только предварительная версия", – сказал Шутай-Эшток.

Фото: полиция Кошицкого края

В связи с аварией открыли уголовное производство.

Словацкая железнодорожная компания ZSSK сообщила, что из четырех их сотрудников в столкнувшихся поездах один серьезно пострадал.

Напомним, авария произошла на востоке страны утром 13 октября.

По последним уточненным данным, пострадали 69 человек, семеро получили тяжелые травмы. Среди пострадавших – один гражданин Украины.

33 человекам оказывали помощь в больницах города Кошице, 12 – в Пряшеве.