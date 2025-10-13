Трамп пошутил над премьером Испании из-за расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп пошутил о разногласиях с Испанией по поводу расходов на оборону во время своей заключительной речи на мирном саммите по будущему сектора Газа, который состоялся в понедельник в Египте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

В середине длинной речи, в которой Трамп поочередно поздравил лидеров – участников саммита за их роль в приближении мира на Ближнем Востоке, он вскользь упомянул Испанию и свои недавние заявления о целесообразности ее исключения из НАТО из-за недостаточной заинтересованности в инвестициях в оборону.

Среди прочего, президент США спросил испанского премьера Педро Санчеса, "работает ли он уже над этим" вопросом.

За несколько часов до этого Санчес и Трамп обменялись дружеским приветствием, во время которого оба улыбались.

На прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме Трамп назвал Испанию "страной, отстающей" в вопросах расходов на оборону, и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.

Источники испанских СМИ в НАТО также говорили, что Альянс не имеет механизма для исключения из состава организации, и выход союзника рассматривается только на добровольной основе.