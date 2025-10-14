Демократи Литви не повернуться до коаліції, доки там є ультраправі
Лідер Демократичного союзу "Заради Литви" Саулюс Скверняліс заявив, що його партія не розглядає можливість повернення до керівної коаліції.
Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".
На його думку, доки соціал-демократи співпрацюють з ультраправою "Зорею Німану" – питання про приєднання не має сенсу.
"Ми дійсно не бачимо жодної можливості приєднатися до цієї коаліції. Ми чуємо, як лідери соціал-демократів заявляють, що вони мають коаліцію", – наголосив він.
Скверняліс підкреслив: доки ця коаліція існує – "всі інші питання не мають сенсу".
"Ми ні з ким нічого не обговорюємо, не п'ємо каву чи інші освіжаючі напої", – додав він.
Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.
Тим часом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не схвалить жодного кандидата на посаду міністра культури, запропонованого партією "Зоря Німану".
Соціал-демократична партія у суботу, 11 жовтня, на засідання ради вирішили зберегти коаліцію у поточному складі, не виключивши скандальну партію "Зоря Німану".