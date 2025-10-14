Демократы Литвы не вернутся в коалицию, пока там есть ультраправые

Лидер Демократического союза "За Литву" Саулюс Сквернялис заявил, что его партия не рассматривает возможность возвращения в правящую коалицию.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

По его мнению, пока социал-демократы сотрудничают с ультраправой "Зарей Ниману" – вопрос о присоединении не имеет смысла.

"Мы действительно не видим никакой возможности присоединиться к этой коалиции. Мы слышим, как лидеры социал-демократов заявляют, что у них есть коалиция", – подчеркнул он.

Сквернялис подчеркнул: пока эта коалиция существует – "все остальные вопросы не имеют смысла".

"Мы ни с кем ничего не обсуждаем, не пьем кофе или другие освежающие напитки", – добавил он.

В последнее время вокруг "Зоры Ниману" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не одобрит ни одного кандидата на пост министра культуры, предложенного партией "Заря Ниману".

Социал-демократическая партия в субботу, 11 октября, на заседании совета решила сохранить коалицию в текущем составе, не исключив скандальную партию "Заря Ниману".