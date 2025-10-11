Керівна партія Литви вирішила не виганяти з коаліції скандальну політсилу

У Литві керівна Соціал-демократична партія у суботу, 11 жовтня, на засідання ради вирішили зберегти коаліцію у поточному складі, не виключивши скандальну партію "Зоря Німану".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс наголосив, що партія має два шляхи: узяти на себе керівництво міністерством культури, перейнявши його в партії "Зоря Німану", але водночас зберегти коаліцію, або вийти з коаліції із "Зорею Німану" і працювати в умовах уряду меншості.

"Другий шлях можливий, але, ймовірно, не такий простий…Це мало б важливі політичні наслідки, але якщо партії не діятимуть відповідально або якщо неконтрольована риторика набуде загрозливого характеру, то такий крок може бути неминучим", – додав він.

Сінкявічюс зазначив, що соціал-демократи мають "взяти на себе відповідальність за сферу культури, зберігши водночас відносини з партнерами по коаліції".

Згодом прем'єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що наступного тижня розпочне консультації з приводу кандидата на посаду міністра культури.

Вона наголосила, що соціал-демократи самі знайдуть оптимальну кандидатуру міністра культури, а вона, як глава кабінету, допоможе новому міністру сформувати політичну команду.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не схвалить жодного кандидата на посаду міністра культури, запропонованого партією "Зоря Німану".