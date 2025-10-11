Укр Рус Eng

Керівна партія Литви вирішила не виганяти з коаліції скандальну політсилу

Новини — Субота, 11 жовтня 2025, 16:42 — Ірина Кутєлєва

У Литві керівна Соціал-демократична партія у суботу, 11 жовтня, на засідання ради вирішили зберегти коаліцію у поточному складі, не виключивши скандальну партію "Зоря Німану".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс наголосив, що партія має два шляхи: узяти на себе керівництво міністерством культури, перейнявши його в партії "Зоря Німану", але водночас зберегти коаліцію, або вийти з коаліції із "Зорею Німану" і працювати в умовах уряду меншості.

"Другий шлях можливий, але, ймовірно, не такий простий…Це мало б важливі політичні наслідки, але якщо партії не діятимуть відповідально або якщо неконтрольована риторика набуде загрозливого характеру, то такий крок може бути неминучим", – додав він.

Сінкявічюс зазначив, що соціал-демократи мають "взяти на себе відповідальність за сферу культури, зберігши водночас відносини з партнерами по коаліції".

Згодом прем'єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що наступного тижня розпочне консультації з приводу кандидата на посаду міністра культури.

Вона наголосила, що соціал-демократи самі знайдуть оптимальну кандидатуру міністра культури, а вона, як глава кабінету, допоможе новому міністру сформувати політичну команду.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа заявив, що  не схвалить жодного кандидата на посаду міністра культури, запропонованого партією "Зоря Німану".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва
Реклама: