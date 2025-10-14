Парламент Франції 16 жовтня розгляне два вотуми недовіри уряду Лекорню

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) 16 жовтня голосуватимуть щодо двох вотумів недовіри уряду, ініційованих ультраправими і ультралівими.

Про це стало відомо BFMTV, передає "Європейська правда".

16 жовтня, о 9 годині ранку, депутати Національних зборів розглянуть два проєкти вотуму недовіри, подані ультраправим "Національним об'єднанням" (RN) і лівою партією "Нескорена Франція" (LFI), спрямовані проти уряду Себастьєна Лекорню.

На наступний день після оголошення свого нового уряду прем'єр-міністр Себастьєн Лекорню, вдруге призначений президентом Емманюелем Макроном, вже отримав погрози недовірою.

"Порада новоприбулим: не розпаковуйте свої коробки занадто швидко. Вотум наближається. А за нею піде відхід Макрона", – пригрозила лідерка фракції LFI Матильда Пано 12 жовтня.

"Президент Республіки повинен якомога швидше оголосити про розпуск Національних зборів", – заявила неформальна лідерка "Національного об'єднання" Марін Ле Пен, запевнивши, що дострокові вибори приведуть до перемоги її партії.

Себастьєн Лекорню, який з моменту свого призначення постійно піддається критиці з боку опонентів, має мало часу, щоб переконати депутатів Національних зборів. Як і RN та LFI, комуністи та зелені також оголосили, що найближчими днями винесуть вотум недовіри.

Відтак лише Соціалістична партія має останні козирі, щоб запобігти падінню уряду Лекорню. Адже якщо партія вирішить проголосувати за вотум недовіри, урядова команда піде у відставку менш ніж через 48 годин після свого призначення.

Щоб отримати принаймні дві третини голосів соціалістів і таким чином врятувати себе, Лекорню спробує переконати депутатів цього вівторка під час виступу із загальною програмною заявою. Тому доведеться піти на поступки, зокрема щодо призупинення пенсійної реформи.

Напередодні прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що єдиною метою нового уряду буде "подолати політичну кризу".

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.