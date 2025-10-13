Повторно призначений прем'єр Франції назвав "єдину мету" уряду

Повторно призначений прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що єдиною метою нового уряду буде "подолати політичну кризу".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить BFMTV.

На першій робочій зустрічі з новими міністрами Лекорню подякував їм за згоду "повернутися в уряд у тяжкий момент" і заявив, що єдина мета цього уряду – "подолати політичну кризу".

"Відповідальність – і ваша, і моя, наша, перед країною та можливо навіть історією – заслуговує постійного залучення", – наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня Лекорню представив склад свого нового уряду з 34 міністрів.

Ультраправі та ультраліві вже погрожують вотумом недовіри.

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.