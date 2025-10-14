Парламент Франции 16 октября рассмотрит два вотума недоверия правительству Лекорню

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 16 октября будет голосовать по двум вотумам недоверия правительству, инициированных ультраправыми и ультралевыми.

Об этом стало известно BFMTV, передает "Европейская правда".

16 октября, в 9 часов утра депутаты Национального собрания рассмотрят два проекта вотума недоверия, поданные ультраправым "Национальным объединением" (RN) и левой партией "Непокоренная Франция" (LFI), направленные против правительства Себастьена Лекорню.

На следующий день после объявления своего нового правительства премьер-министр Себастьен Лекорню, во второй раз назначенный президентом Эмманюэлем Макроном, уже получил угрозы недоверия.

"Совет новоприбывшим: не распаковывайте свои коробки слишком быстро. Вотум приближается. А за ним последует уход Макрона", – пригрозила лидер фракции LFI Матильда Пано 12 октября.

"Президент Республики должен как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания", – заявила неформальный лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, заверив, что досрочные выборы приведут к победе ее партии.

Себастьен Лекорню, который с момента своего назначения постоянно подвергается критике со стороны оппонентов, имеет мало времени, чтобы убедить депутатов Национального собрания. Как и RN и LFI, коммунисты и зеленые также объявили, что в ближайшие дни вынесут вотум недоверия.

Поэтому только Социалистическая партия имеет последние козыри, чтобы предотвратить падение правительства Лекорню. Ведь если партия решит проголосовать за вотум недоверия, правительственная команда уйдет в отставку менее чем через 48 часов после своего назначения.

Чтобы получить по крайней мере две трети голосов социалистов и таким образом спасти себя, Лекорню попытается убедить депутатов в этот вторник во время выступления с общим программным заявлением. Поэтому придется пойти на уступки, в частности относительно приостановления пенсионной реформы.

Накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что единственной целью нового правительства будет "преодолеть политический кризис".

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.