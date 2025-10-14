Глава МЗС Естонії: удар РФ по лікарні в Харкові – новий рівень варварства

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив авіаудар РФ по лікарні у Салтівському районі Харкова, назвавши це "новим рівнем варварства".

Про це естонський міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсахкна, цей удар став "яскравим нагадуванням" про нагальну необхідність надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та військової допомоги.

"Бомбардуючи міську лікарню в Харкові керованою авіабомбою, Росія опускається до нового рівня варварства. Вона демонструє абсолютну зневагу до людського життя, завдаючи ударів по людях, які отримують життєво важливу медичну допомогу", – підкреслив він.

Глава МЗС Естонії також наголосив на необхідності "продовжувати чинити тиск, поки Росія не буде змушена сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста.

Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Владіміра Путіна з метою припинення війни Росії проти України.