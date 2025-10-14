Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил авиаудар РФ по больнице в Салтовском районе Харькова, назвав это "новым уровнем варварства".

Об этом эстонский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсахкна, этот удар стал "ярким напоминанием" о насущной необходимости предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны и военной помощи.

"Бомбардируя городскую больницу в Харькове управляемой авиабомбой, Россия опускается до нового уровня варварства. Она демонстрирует абсолютное пренебрежение к человеческой жизни, нанося удары по людям, которые получают жизненно важную медицинскую помощь", – подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии также отметил необходимость "продолжать оказывать давление, пока Россия не будет вынуждена сесть за стол переговоров".

Напомним, в ночь на 14 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на Владимира Путина с целью прекращения войны России против Украины.