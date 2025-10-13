Глава МЗС Німеччини закликав Трампа посилити тиск на Путіна

Після успішного посередництва у війні в сккторі Гази міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Владіміра Путіна з метою припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

На зустрічі з болгарським візаві Георгом Георгієвим у Софії Вадефуль сказав, що Трамп "зробив вирішальний внесок в угоду щодо сектору Гази".

"І Німеччина закликає його продовжувати свої зусилля, щоб домогтися переговорів між Росією і Україною", – додав він.

Міністр сказав, що німецький уряд покладає "великі сподівання на американську адміністрацію, оскільки президент Трамп дав зрозуміти, що він зацікавлений у досягненні мирних домовленостей у різних куточках світу".

Вадефуль додав, що "варто докласти всіх зусиль, щоб здійснити нову спробу (запуску мирного процесу. – Ред.) в Україні зараз, перш ніж там знову спалахнуть бойові дії в більшому масштабі".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни у Газі слід зосередитися на завершенні війни Росії проти України.

Перед цим Трамп казав, що очільник Кремля Владімір Путін "піде на завершення" російсько-української війни, інакше це матиме для нього негативні наслідки.