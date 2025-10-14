Скандального польського євродепутата Брауна викликали до суду

Стали відомі дати судового розгляду щодо польського євродепутата Гжегожа Брауна, який відзначився численними скандальними вчинками.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Розгляд справи, що охоплює загалом сім звинувачень проти Брауна, призначили на ранок 8 грудня 2025 року в Окружному суді Варшава-Прага Полуднє.

Йдеться у тому числі про такі його витівки, як загашені вогнегасником ханукальні свічки у Сеймі в грудні 2023 року, пошкодження різдвяної ялинки в Окружному суді Кракова, інцидент у Німецькому історичному інституті 2023 року та інші.

Адвокат Брауна прокоментував, що той особисто прийде на засідання.

Раніше генеральний прокурор Польщі подав до Європейського парламенту клопотання щодо зняття імунітету з одіозного євродепутата Гжегожа Брауна після його висловлювань про концтабір Аушвіц.

Нагадаємо, також Браун відзначився тим, що намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині, спалив прапор ЄС у Катовіце навесні цього року та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

