Скандального польского евродепутата Брауна вызвали в суд

Стали известны даты судебного разбирательства в отношении польского евродепутата Гжегожа Брауна, который отличился многочисленными скандальными поступками.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Рассмотрение дела, охватывающего всего семь обвинений против Брауна, назначили на утро 8 декабря 2025 года в Окружном суде Варшава – Прага Полудне.

Речь идет в том числе о таких его выходках, как потушенные огнетушителем ханукальные свечи в Сейме в декабре 2023 года, повреждение рождественской елки в Окружном суде Кракова, инцидент в Немецком историческом институте 2023 года и другие.

Адвокат Брауна прокомментировал, что тот лично придет на заседание. Ранее генеральный прокурор Польши подал в Европейский парламент ходатайство о снятии иммунитета с одиозного евродепутата Гжегожа Брауна после его высказываний о концлагере Аушвиц.

Напомним, также Браун отличился тем, что пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога, сжег флаг ЕС в Катовице весной этого года и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляска.

