У Британії афганця ув'язнили за погрозу в TikTok вбити лідера популістів

У вівторок громадянин Афганістану був ув'язнений на п'ять років після того, як його визнали винним у погрозі вбити Найджела Фараджа, лідера популістської партії Reform UK, яка лідирує в опитуваннях громадської думки в Британії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого тижня суд присяжних лондонського Королівського суду у Саутворку визнав Фаяза Хана винним за одним пунктом – погроза вбити Фараджа у відеоролику в TikTok, опублікованому в жовтні 2024 року.

Прокурори заявили, що Хан опублікував відео у відповідь на відео Фараджа, в якому чоловік, у якого на обличчі витатуйований автомат Калашникова, говорить "хлоп, хлоп, хлоп", жестикулюючи зброєю.

Хан заперечував, що погрожував вбивством, заявивши поліції після свого арешту, що відео не було справжньою погрозою.

Фарадж дав свідчення, що він був "щиро стурбований" погрозою Хана, назвавши відео "моторошним".

Фарадж сидів у громадській галереї, коли суддя Карен Стейн засудила Хана до п'яти років ув'язнення за погрозу вбивством і за окремим звинуваченням у спробі нелегального в'їзду до Великої Британії, в якому він раніше визнав себе винним.

Після винесення вироку Хан накричав і на суддю, і на Фараджа, сказавши тому: "Ти хочеш бути прем'єр-міністром... ти спаскудив моє життя".

Найджел Фарадж заявив, що у разі приходу до влади планує депортувати усіх шукачів притулку, які нелегально прибувають до Британії, навіть якщо це жінки з Афганістану.

Нагадаємо, на додаткових виборах до парламенту у травні 2025 року партія Фараджа з мінімальною перевагою здобула додаткове місце.