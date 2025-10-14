В Британии афганца посадили за угрозу в TikTok убить лидера популистов

Во вторник гражданин Афганистана был заключен в тюрьму на пять лет после того, как его признали виновным в угрозе убить Найджела Фараджа, лидера популистской партии Reform UK, которая лидирует в опросах общественного мнения в Британии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На прошлой неделе суд присяжных лондонского Королевского суда в Саутворке признал Фаяза Хана виновным по одному пункту – угроза убить Фараджа в видеоролике в TikTok, опубликованном в октябре 2024 года.

Прокуроры заявили, что Хан опубликовал видео в ответ на видео Фараджа, где мужчина, у которого на лице вытатуирован автомат Калашникова, говорит "хлоп, хлоп, хлоп", жестикулируя оружием.

Хан отрицал, что угрожал убийством, заявив полиции после своего ареста, что видео не было настоящей угрозой.

Фарадж дал показания, что он был "искренне обеспокоен" угрозой Хана, назвав видео "жутким".

Фарадж сидел в общественной галерее, когда судья Карен Стейн приговорила Хана к пяти годам заключения за угрозу убийством и по отдельному обвинению в попытке нелегального въезда в Великобританию, в котором он ранее признал себя виновным.

После вынесения приговора Хан накричал и на судью, и на Фараджа, сказав тому: "Ты хочешь быть премьер-министром... ты испортил мою жизнь".

Найджел Фарадж заявил, что в случае прихода к власти планирует депортировать всех искателей убежища, которые нелегально прибывают в Британию, даже если это женщины из Афганистана.

Напомним, на дополнительных выборах в парламент в мае 2025 года партия Фараджа с минимальным преимуществом получила дополнительное место.