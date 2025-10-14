В Молдове подтвердили кандидата на должность премьера, который 20 лет живет в Украине

В Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на должность премьер-министра бизнесмена Александру Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом в своих соцсетях заявил лидер партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу.

Гросу отметил, что PAS подождет утверждения Конституционным судом депутатских мандатов, а после первого заседания парламента и формирования фракций партия внесет на рассмотрение кандидатуру Мунтяну.

"Молдове нужны компетентные люди с большим опытом в экономике, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддерживать экономическое развитие. Спасибо господину Мунтяну, человеку с впечатляющей карьерой, за то, что он согласился помочь стране именно сейчас, когда она в этом особенно нуждается", – отметил Гросу.

Сначала о кандидатуре Мунтяну неофициально узнали журналисты Ziarul de Gardă.

Напомним, в понедельник стало известно, что Дорин Речан отказался от предложения вновь возглавить правительство и планирует отказаться также после от депутатского мандата.

