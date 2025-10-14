ЗМІ: на посаду прем'єра Молдови розглянуть бізнесмена, який понад 20 років живе в Україні

Бізнесмен Александру Мунтяну, який проживає в Україні понад 20 років, може стати кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови.

Про це повідомляють джерела Ziarul de Gardă в політичних колах, пише "Європейська правда".

Мунтяну 61 рік, він представляє себе як "американець молдовського походження". Раніше він не був залучений у політичну діяльність.

Інформацію про можливе висунення Мунтяну на посаду прем'єр-міністра Молдови підтвердили ZdG кілька незалежних одне від одного джерел.

Згідно з тією ж інформацією, його кандидатуру обговорюватимуть на засіданні партії "Дія та солідарність" (PAS), запланованому на вівторок, 14 жовтня.

Як зазначає видання Мунтяну веде доволі непублічний спосіб життя і рідко з’являється на публіці.

Загальнодоступні дані показують, що Александру Мунтяну є одним із засновників Американської торговельної палати в Молдові (AmCham Moldova), президентом-засновником Французького альянсу в Молдові (понад 25 років), а також співголовою Консультативної ради у справах Південно-Східної Європи та Євразії (BAC SEE).

У 2018 році Александру Мунтяну балотувався на внутрішніх виборах до Американської торгової палати в Україні, організації, яка представляє інтереси американських та міжнародних компаній, що працюють на українському ринку. Тоді Мунтяну представився як "американець молдовського походження, який проживає в Україні вже 20 років".

Мунтяну є засновником приватної інвестиційної компанії 4i Capital Partners, що спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, Білорусі та Республіці Молдова.

Нагадаємо, 28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори. Згідно з попередніми результатами, партія влади "Дія і солідарність" (PAS) отримує в парламенті 55 місць – тобто одноосібну більшість.

Молдовські ЗМІ повідомляли, що на посаду прем'єр-міністра буде запропоновано кілька кандидатур. Серед них – чинний прем'єр Дорін Речан, інвестор Василе Тофан (який відмовився від крісла прем’єра), міністр освіти Дан Перчун і колишній глава МЗС Ніку Попеску.

13 жовтня Дорін Речан заявив, що не буде знову очолювати уряд, а натомість піде з політики, щоб продовжити роботу в приватному секторі.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.