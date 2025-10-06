Інформація про невідомі дрони порушила роботу аеропорту Осло

У Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів в ніч проти понеділка, 6 жовтня, була порушена робота аеропорту Осло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Як зазначено, незабаром після опівночі до поліцейської дільниці Східного району надійшло повідомлення про те, що пілот норвезького літака, на його думку, бачив дрони під час посадки в аеропорту Осло.

Поліція направила на місце співробітників і зв'язалася з екіпажем літака, щоб зібрати додаткову інформацію про це спостереження.

За наявними даними, у цьому районі було помічено від трьох до п'яти дронів.

При цьому у поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені.

Поліція опитала екіпаж літака і розпочала розслідування інциденту.

NRK також отримав кілька повідомлень від пасажирів, які розповіли, що літаку довелося кружляти в повітрі перед посадкою через можливе виявлення безпілотників.

Поява даних про безпілотники призвела до незначних затримок, але жоден рейс не був перенаправлений.

Близько 01:30 ночі на понеділок поліція оголосила, що робота аеропорту Осло повернулася до нормального режиму.

Нагадаємо, аеропорт німецького Мюнхена у п’ятницю увечері вдруге за останній час закривали через невідомі дрони.

Крім того, у п'ятницю ввечері поліція Чехії повідомила про анонімну і неперевірену погрозу про наближення безпілотників до аеропорту Праги.

А у суботу пізно ввечері повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, які зазвичай використовуються контрабандистами.