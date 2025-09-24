У Норвегії оштрафували іноземця, чий дрон змусив закритись аеропорт Осло

Туриста із Сінгапуру, який у понеділок увечері запустив безпілотник у центрі Осло та спровокував тимчасове закриття аеропорту, оштрафували за порушення правил авіації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

У понеділок ввечері подружжя із Сінгапуру у віці за 50 і за 60 років було затримане за незаконний політ дрона над фортецею Акерсхус в Осло, поруч із якою розташовані урядові будівлі та військові обʼєкти.

Через проліт дрона на кілька годин також був закритий аеропорт норвезької столиці, хоча доказів того, що біля нього справді пролітав безпілотник, наразі немає.

Подружжя з Сінгапуру, яке перебуває в Норвегії як туристи, звинуватили в порушенні закону про авіацію за польоти дроном всупереч загальній забороні.

Чоловік, який і керував дроном, погодився на штраф у розмірі 8000 норвезьких крон (804 долари). Проти його партнерки справу закрили, сказали в поліції Осло.

Правоохоронці конфіскували безпілотник сінгапурця і розпочали окреме провадження щодо його депортації.

Нагадаємо, увечері в понеділок був закритий на кілька годин аеропорт Копенгагена після того, як біля нього помітили дрони.

Данська премʼєрка Метте Фредеріксен сказала, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до нього може бути причетна Росія.