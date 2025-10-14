В Норвегии наказали иностранцев, запускавших дроны в запрещенных местах

Полиция Норвегии решила оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запрещенной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Мужчину польского происхождения в возрасте около 20 лет правоохранители оштрафовали на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов) за запуск дрона возле аэропорта в понедельник вечером. У него также конфискуют дрон.

Аналогичное наказание решили наложить на болгарина в возрасте за 40 лет, который управлял дроном в том же районе вечером в воскресенье.

Поляк, по информации полиции Норвегии, не соглашается на штраф и конфискацию беспилотника, поэтому его дело, скорее всего, передадут в суд. Болгарин еще не принял решение, оспаривать ли наказание в суде.

В последние недели ряд европейских стран, и Норвегия в частности, сообщали о пролетах неизвестных беспилотников вблизи аэродромов и военных объектов.

Еще с 2022 года норвежские правоохранители привлекают к ответственности людей, преимущественно иностранцев, запускающих беспилотники в зоне запрета полетов.