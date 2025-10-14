В Норвегии наказали иностранцев, запускавших дроны в запрещенных местах
Полиция Норвегии решила оштрафовать двух мужчин, которые запускали беспилотники в запрещенной зоне вблизи аэропорта Саннефьорд на юге страны.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.
Мужчину польского происхождения в возрасте около 20 лет правоохранители оштрафовали на 12 тысяч норвежских крон (1180 долларов) за запуск дрона возле аэропорта в понедельник вечером. У него также конфискуют дрон.
Аналогичное наказание решили наложить на болгарина в возрасте за 40 лет, который управлял дроном в том же районе вечером в воскресенье.
Поляк, по информации полиции Норвегии, не соглашается на штраф и конфискацию беспилотника, поэтому его дело, скорее всего, передадут в суд. Болгарин еще не принял решение, оспаривать ли наказание в суде.
В последние недели ряд европейских стран, и Норвегия в частности, сообщали о пролетах неизвестных беспилотников вблизи аэродромов и военных объектов.
Еще с 2022 года норвежские правоохранители привлекают к ответственности людей, преимущественно иностранцев, запускающих беспилотники в зоне запрета полетов.