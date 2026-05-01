Кожен п'ятий житель ЄС торік перебував під загрозою бідності або соціальної ізоляції

У 2025 році 92,7 мільйона осіб у ЄС (20,9% населення) перебували під загрозою бідності або соціальної ізоляції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Eurostat.

Порівняно з 2024 роком кількість людей, які перебували під загрозою, зменшилася на 600 тисяч осіб (з 93,3 мільйона, або 21% населення).

Найвища частка осіб, які перебували під загрозою бідності або соціальної ізоляції, була зафіксована в Болгарії (29%). За нею йдуть Греція (27,5%) та Румунія (27,4%).

Натомість найнижчі показники були зафіксовані в Чехії (11,5%), Польщі (15%) та Словенії (15,5%).

Ризик бідності або соціальної ізоляції в ЄС був вищим для жінок, ніж для чоловіків (21,9% проти 19,8%).

Що стосується віку, найвищий ризик було зафіксовано серед молодих людей віком 18–24 роки (26,3%), тоді як найнижчий – серед дорослих віком 65 років і старших (18,8%).

Крім того, ризик бідності або соціальної ізоляції становив 19,1% серед дорослих у віці 25–49 років та 20,8% серед населення у віці 50–64 років.

