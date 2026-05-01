Сибіга відреагував на останні події довкола Венеційської бієнале і участі РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував останні події довкола Венеційської бієнале, зокрема рішення журі піти у відставку.

Про це глава українського МЗС написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами міністра, рішення журі піти у відставку "демонструє наслідки рішень, що ухвалюються провідними міжнародними мистецькими платформами".

"Культура агресора не може бути нейтральною в умовах війни і в жодному разі не повинна використовуватися для обслуговування інтересів агресора, виправдання його злочинів та поширення його пропаганди", – підкреслив Сибіга.

Він також вказав, що від початку рішення Венеційської бієнале щодо допуску РФ було "ганебним".

"Сьогодні ми бачимо, як воно продовжує завдавати шкоди Венеційській бієнале", – додав глава МЗС України.

Він сказав, що Україна вдячна всім тим, хто, "керуючись моральною відповідальністю та відданістю демократичним цінностям, відмовляється миритися з цією ганьбою".

"Ми знову закликаємо Венеційську бієнале скасувати своє рішення і не допускати Росію. Ще є час повернутися до тієї принципової позиції, яку міжнародна мистецька спільнота відстоює від самого початку жорстокої повномасштабної війни Росії проти України", – резюмував Сибіга.

Як відомо, шестеро членів міжнародного журі Венеційської бієнале разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку після скандалу навколо участі Росії та Ізраїлю.

Організатори Венеційської бієнале змінили формат вручення нагород після відставки міжнародного журі, зокрема за приз змагатимуться також Росія та Ізраїль.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

У відповідь на присутність російського павільйону ЄС офіційно зупинив трирічний грант Венеційській бієнале на суму 2 млн євро.