Сикорский показал в парламенте Британии "Шахед", которым РФ терроризирует Украину
Новости — Вторник, 14 октября 2025, 16:54 —
Глава польской дипломатии Радослав Сикорский представил британскому парламенту иранский беспилотник типа "Шахед", который Россия использует в войне против Украины.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Сикорский должен был выступить в парламенте на мероприятии "Объединенные против ядерного Ирана. Презентация иранского беспилотника Shahed-136".
"Сегодня в парламенте Великобритании я представил иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует против Украины", – отметил Сикорский.
По его словам, Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев и использовал дроны-приманки, чтобы вторгнуться в польское небо.
"Беспилотник не долетит до Лондона, но флот металлолома может уничтожить критически важную инфраструктуру. Только вместе мы победим", – предостерег Сикорский.
Напомним, в феврале Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в США сбитый украинцами "Шахед".
Как известно, после первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу активизировались разговоры о "стене дронов" вдоль восточных границ ЕС, а также о возможности участия Польши и других соседей в сбивании воздушных целей над территорией Украины. Лично Сикорский поддерживает такую идею.