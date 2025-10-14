Сикорский показал в парламенте Британии "Шахед", которым РФ терроризирует Украину

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский представил британскому парламенту иранский беспилотник типа "Шахед", который Россия использует в войне против Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сикорский должен был выступить в парламенте на мероприятии "Объединенные против ядерного Ирана. Презентация иранского беспилотника Shahed-136".

"Сегодня в парламенте Великобритании я представил иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует против Украины", – отметил Сикорский.

По его словам, Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев и использовал дроны-приманки, чтобы вторгнуться в польское небо.

"Беспилотник не долетит до Лондона, но флот металлолома может уничтожить критически важную инфраструктуру. Только вместе мы победим", – предостерег Сикорский.

Напомним, в феврале Радослав Сикорский привез на конференцию консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в США сбитый украинцами "Шахед".

Как известно, после первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу активизировались разговоры о "стене дронов" вдоль восточных границ ЕС, а также о возможности участия Польши и других соседей в сбивании воздушных целей над территорией Украины. Лично Сикорский поддерживает такую идею.