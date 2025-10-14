В Словакии задерживали машиниста поезда, который попал в аварию с 69 пострадавшими

Полиция Словакии во вторник ненадолго задержала машиниста одного из поездов, который накануне попал в аварию недалеко от села Яблонов-над-Турнеу на юго-востоке страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству TASR сообщила пресс-секретарь краевого управления полиции в Кошице Ленка Иванова.

Машиниста, которого задержали во вторник утром, освободили из-под стражи после процедурных мероприятий. В связи с аварией начато расследование, сказала Иванова.

"Расследование и все необходимые процедуры продолжаются. Мы будем информировать вас о любых изменениях", – добавила она.

Машиниста другого поезда доставили в больницу с серьезными травмами после того, как его вытащили из локомотива.

Столкновение скоростных поездов перед тоннелем возле села Яблонов-над-Турнеу произошло вскоре после 10:00 в понедельник.

По последним уточненным данным, пострадали 69 человек, семеро получили тяжелые травмы. Среди пострадавших – один гражданин Украины.

Первый анализ обстоятельств крупной железнодорожной аварии на востоке Словакии свидетельствует, что поезда могли оказаться на одном пути из-за человеческой ошибки.