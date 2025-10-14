Більшість німців підтримують відновлення військового призову

Більшість громадян Німеччини підтримують відновлення призову до війська.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Forsa, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з дослідженням, обов'язкову службу у Бундесвері підтримують 54% німців, 41% – проти, ще 5% – не визначилися.

Найвищий рівень підтримки призову – 74% – серед виборців консервативного блоку ХДС/ ХСС канцлера Фрідріха Мерца. Більше половини (58%) виборців Соціал-демократичної партії Німеччини також підтримують ініціативу.

Обов'язкову військову службу в Німеччині було призупинено в 2011 році. Міністр оборони Борис Пісторіус після вступу на посаду у 2023 році називав це рішення помилкою.

Він підготував законопроєкт, згідно з яким з 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети про бажання пройти службу в Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок. Відповідні кандидати будуть запрошуватися на процедуру відбору.

Згідно з ініціативно, також з 1 липня 2027 року всі 18-річні юнаки будуть запрошуватися на обов'язкове медичне обстеження для визначення категорії придатності до військової служби.

Бундестаг мав 9 жовтня проголосувати за законопроєкт у першому читанні, проте розгляд відклали через розбіжності у коаліції.

14 жовтня стало відомо, що коаліційні партії Німеччини погодили між собою зміни до запланованої моделі військового призову, що передбачає використання лотерейної системи.