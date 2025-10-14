Большинство немцев поддерживают восстановление военного призыва

Большинство граждан Германии поддерживают восстановление призыва в армию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно исследованию, обязательную службу в Бундесвере поддерживают 54% немцев, 41% – против, еще 5% – не определились.

Самый высокий уровень поддержки призыва – 74% – среди избирателей консервативного блока ХДС/ ХСС канцлера Фридриха Мерца. Более половины (58%) избирателей Социал-демократической партии Германии также поддерживают инициативу.

Обязательная военная служба в Германии была приостановлена в 2011 году. Министр обороны Борис Писториус после вступления в должность в 2023 году называл это решение ошибкой.

Он подготовил законопроект, согласно которому с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин. Соответствующие кандидаты будут приглашаться на процедуру отбора.

Согласно инициативе, также с 1 июля 2027 года все 18-летние юноши будут приглашаться на обязательное медицинское обследование для определения категории пригодности к военной службе.

Бундестаг должен был 9 октября проголосовать за законопроект в первом чтении, однако рассмотрение отложили из-за разногласий в коалиции.

14 октября стало известно, что коалиционные партии Германии согласовали между собой изменения в запланированной модели военного призыва, предусматривающей использование лотерейной системы.