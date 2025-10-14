ЗМІ: у Німеччині погодили зміни до моделі військової служби з лотерейною системою

Коаліційні партії Німеччини погодили між собою зміни до запланованої моделі військового призову, що передбачає використання лотерейної системи.

Про це зі своїх джерел стало відомо ARD, пише "Європейська правда".

Фракції ХДС/ХСС та СДПН у Бундестазі узгодили між собою деталі щодо зміни моделі військової служби, що передбачає у тому числі запровадження лотерейної системи призову.

Раніше ЗМІ вже повідомляли про високу ймовірність запровадження лотерейної системи. Принцип полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Міністр оборони Боріс Пісторіус надасть дані щодо потрібної кількості призовників.

Голосування Бундестагу в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але через триваючі суперечки його відклали.

Законопроєкт, запропонований Пісторіусом, не передбачає негайного відновлення обов'язкової військової повинності в Німеччині. Згідно з документом, із 2026 року всім молодим громадянам Німеччини розсилатимуться анкети щодо бажання пройти службу у Бундесвері. Заповнення анкети буде обов'язковим для чоловіків і добровільним для жінок.

Нагадаємо, у Данії з 1 липня набув чинності призов жінок до армії нарівні з чоловіками. Це перша європейська країна, що запровадила таке нововведення.