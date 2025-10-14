Головний суперник Орбана натякнув, що може змінити підхід Угорщини до війни в Україні

Лідер найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр дав зрозуміти, що його підхід до війни в Україні буде інакшим, ніж у нинішнього угорського уряду.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю угорській службі "Радіо Свобода".

Коментуючи політику президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, Мадяр сказав, що вона не відповідає уявленням Віктора Орбана.

"Схоже, що президент Трамп не використовує метод, який уявляв собі Віктор Орбан... що він відкличе всю підтримку українців і припинить поставки зброї, але (натомість. – Ред.) намагається тиснути на росіян з точністю до навпаки і змусити їх укласти мир або принаймні перемир'я", – сказав він.

На думку лідера "Тиси", є ознаки, що такий підхід "може бути успішним".

Орбан часто блокував або пом'якшував санкції ЄС проти Росії і висловлювався проти постачання зброї Києву.

Петер Мадяр і раніше більш категорично висловлювався щодо російської агресії проти України – зокрема казав, що Угорщина повинна чітко обрати бік Заходу.

Водночас лідер "Тиси" казав, що не підтримує прискореного вступу України до Євросоюзу.