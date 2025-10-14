Главный соперник Орбана намекнул, что может изменить подход Венгрии к войне в Украине

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр дал понять, что его подход к войне в Украине будет иным, чем у нынешнего венгерского правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью венгерской службе "Радио Свобода".

Комментируя политику президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины, Мадяр сказал, что она не соответствует представлениям Виктора Орбана.

"Похоже, что президент Трамп не использует метод, который представлял себе Виктор Орбан... что он отзовет всю поддержку украинцев и прекратит поставки оружия, но (вместо этого. – Ред.) пытается давить на россиян с точностью до наоборот и заставить их заключить мир или по крайней мере перемирие", – сказал он.

По мнению лидера "Тисы", есть признаки, что такой подход "может быть успешным".

Орбан часто блокировал или смягчал санкции ЕС против России и выступал против поставок оружия Киеву.

Петер Мадяр и раньше более категорично высказывался по поводу российской агрессии против Украины – в частности, говорил, что Венгрия должна четко выбрать сторону Запада.

В то же время лидер "Тисы" сказал, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.