Уповноважений Чехії з питань України збирається у відставку
Уповноважений з питань відбудови України в Міністерстві закордонних справ Чехії Томаш Копечний планує залишити посаду до кінця 2025 року.
Як пише "Європейська правда", про це Копечний повідомив у коментарі порталу Seznam Zprávy.
Коментуючи наміри піти у відставку, уповноважений Чехії з питань відбудови України сказав, що "зіткнувся зі структурними обмеженнями того, що може зробити держава".
Він додав, що рішення піти з посади ухвалив приблизно рік тому.
"Я завжди буду піклуватися про Україну і намагатимуся підтримувати її, як тільки зможу. Так само, як і безпеку власної країни та Європи", – сказав посадовець.
За словами Копечного, відставка не повʼязана з майбутньою зміною уряду Чехії, і наразі він прагне довести до кінця поточні проєкти підтримки України.
Колишній заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний був призначений урядовим уповноваженим з питань відбудови України у січні 2023 року.
У своїй ролі він був відповідальний за координацію чеської допомоги у відновленні України, та налагодження зв'язків чеських компаній та інституцій з українськими партнерами.
Копечний також відіграв провідну роль у координації чеської ініціативи з постачання України артилерійських снарядів.