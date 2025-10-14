Уполномоченный Чехии по вопросам Украины уходит в отставку
Уполномоченный по вопросам восстановления Украины в Министерстве иностранных дел Чехии Томаш Копечный планирует покинуть свой пост до конца 2025 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом Копечный сообщил в комментарии порталу Seznam Zprávy.
Комментируя намерение уйти в отставку, уполномоченный Чехии по вопросам восстановления Украины сказал, что "столкнулся со структурными ограничениями того, что может сделать государство".
Он добавил, что решение уйти с должности принял примерно год назад.
"Я всегда буду заботиться об Украине и стараться поддерживать ее, как только смогу. Так же, как и безопасность своей страны и Европы", – сказал чиновник.
По словам Копечного, отставка не связана с предстоящей сменой правительства Чехии, и сейчас он стремится довести до конца текущие проекты поддержки Украины.
Бывший заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный был назначен правительственным уполномоченным по вопросам восстановления Украины в январе 2023 года.
В своей роли он был ответственен за координацию чешской помощи в восстановлении Украины и налаживание связей чешских компаний и институтов с украинскими партнерами.
Копечный также сыграл ведущую роль в координации чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов.